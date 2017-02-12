عاجل.. فتح باب القبول على وظائف قوات الأمن الخاصة

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية (البكالوريوس) والشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات التي مدتها (سنتان) وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، وفق الرتب والمؤهلات التالية:

1- رقيب أمن: درجة البكالوريوس.

2- وكيل رقيب أمن: الشهادة الجامعية المتوسطة.

3- عريف أمن: دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة.

4- جنود أمن: شهادة الثانوية العامة.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 22/ 5/ 1438هـ الساعة 10:00 صباحاً وحتى يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1438هـ الساعة 10:00 صباحاً عبر بوابة توظيف أبشر: هنا ، على أن تتوافر بالمتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما في خارج المملكة.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد على (30 ) سنة.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- ألا يقل طول المتقدم عن (170).

5- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

6- ألا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

7- حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

8- أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

علما بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أرقام المقبولين قبولاً مبدئياً على موقع وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والإجراءات الأخرى المعدة من لجنة القبول بقوات الأمن الخاصة.

وعلى من يجتاز القبول المبدئي إحضار ملف بالمستندات المطلوبة التالية:

أ- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

ب- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة وأن تكون واضحة المعالم.

ج- نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم وضرورة وجود اسم الأم مع الأساس للمطابقة.

د- عدد ( 6 ) صور ملونة حديثة مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.

هـ- نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.