عاجل.. قذائف حوثية تستهدف المحكمة العامة بظهران الجنوب

المواطن – سعيد آل هطلاء – ظهران الجنوب

استهدفت قذائف حوثية المحكمة العامة بظهران الجنوب صباح اليوم، مما تسبب في استشهاد حارس البوابة وحدوث إصابات طفيفة لبعض الموظفين والمراجعين وحدوث تلفيات في المبنى وإصابة أحد عمال النظافة.

وكشفت مصادر “المواطن “من جهة أخرى أنه تم تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة من بعد الفسحة اليوم وغداً وذلك من خلال رسالة تلقاها قادة وقائدات المدارس.

وجاء نص الرسالة التي أرسلها المتحدث الرسمي لإدارة تعليم ظهران الجنوب ناجي سالم آل عصمان كتالي:

الإخوة قادة المدارس

الأخوات قائدات المدارس

بمدارس النطاق الأحمر وفقكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فنظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس .

بالتنسيق مع سعادة مدير التعليم عليه فقد تقرر تعليق الدراسة اعتباراً من اليوم الأربعاء الفترة الثانية ويوم غد الخميس 1438/5/26

حفظ الله بلادنا من كل مكروه وسدد قادتنا لكل خير .