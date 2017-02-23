عاجل .. لجنة الانضباط تعاقب ثنائي الأهلي

المواطن ـ محمد سلام



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن توقيع لجنة الانضباط لعقوبة على ثنائي النادي الأهلي، حسين المقهوي ومهند عسيري، بسبب امتناعهما عن الحضور في منطقة الفلاش انترفيو عقب مباراة الأهلي والنصر في دوري جميل.

وقال: “لجنة الانضباط تغرم لاعب نادي الأهلي/ حسين المقهوي (15,000) ريال لامتناعه عن الحضور في منطقة الفلاش انترفيو في لقاء النصر ضمن دوري جميل”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “لجنة الانضباط تغرم لاعب نادي الأهلي/ مهند عسيري (15,000) ريال لامتناعه عن الحضور في منطقة الفلاش انترفيو في لقاء النصر ضمن دوري جميل”.