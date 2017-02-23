عاجل .. متحدث التعليم يعلن تفاصيل جديدة تخص التأمين الطبي

المواطن - شريف النشمي

قال متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي، إن التأمين الصحي تم بناؤه خدمة للمعلم والمعلمة والإداريين، ويمكن أن تستفيد منه عوائلهم.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”،: ” التأمين الطبي الاختياري يشمل الوالدين، وسيتم إضافتهم وفقاً لرغبة المؤمَّن عليه بعد الإفصاح الطبي، وهذا في المرحلة الثانية من المشروع”.

وتابع: “تقوم الوزارة بدورها في متابعة المستفيدين، وتقييم أداء الشركات المشاركة وسيقوم الوسيط بحل مشكلات المؤمن عليهم”.

واستكمل: “سيتم تأسيس مكتب للشركة الوسيط في إدارات التعليم، ويتم تحديد أدوارهم فيما يخدم مستخدمي الوثيقة”.

وختم العصيمي بقوله: “ستقوم الشركة الوسيط بإعداد ندوات تثقيفية وتوعوية في إدارات التعليم وجهاز الوزارة، وشرح منافع الوثيقة وطريقة التقديم ورفع الشكاوى”.