عاجل .. متهور يدهس مُسناً ويفر هارباً في دولي #جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

توفي مُسن إثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة مسرعة على الطريق الدولي بالقرب من مدخل مدينة جيزان قبل ظهر اليوم الأحد.

وأفاد شهود عيان لـ”المواطن”، أن مواطناً يرافقه طفل ووالده المسن حاولوا عبور الطريق الدولي، بالقرب من إشارة حي المعبوج عند الساعة 11:30 من صباح اليوم، حيث تفاجأوا بمرور مركبة مسرعة، ورغم محاولتهم تفادي المركبة إلا أنها دهست المسن، بينما نجا المواطن وطفله.

وأشار شهود العيان إلى أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادث، ونقلت المسن إلى ثلاجة الموتى بعد تعرّضه لإصابة بليغة ونزيف حاد ما أدي لوفاته.