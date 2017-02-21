عاجل.. محمد بن راشد في #خلوة_العزم : متفائل بقيادة محمد بن سلمان ومنصور بن زايد للتكامل السعودي الإماراتي

المواطن – الرياض

عبّر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الظروف مهيأة، لترسيخ نموذج عربي جديد في التكامل بين المملكة ودولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على موقع تويتر عقب حضوره الاجتماع التنسيقي السعودي الإماراتي: حضرت اليوم خلوة العزم والتي تضم 150 مسؤولاً إماراتياً وسعودياً لمناقشة مبادرات ومشاريع للوصول لمستوى جديد واستثنائي من العلاقات بين البلدين.

وأضاف: “قوة بلدينا وسعادة شعبينا هي هدف وغاية للقيادتين.. بتكاملنا وتعاضدنا وتوحيد طاقاتنا يمكن أن نخلق فرص عظيمة وتاريخية لشعوبنا” مؤكداً أن الظروف مهيأة، والدعم السياسي موجود، والرغبة الشعبية كبيرة لترسيخ نموذج عربي جديد في التكامل بين المملكة ودولة الإمارات.

وختم بقوله “متفائل بقيادات شابة تدير مسيرة التكامل بين البلدين.. الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد.. نراهن عليهم وعلى فرق عملهم”.