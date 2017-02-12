عاجل.. مديرية السجون تبدأ القبول على وظائف جندي للرجال والنساء

المواطن – الرياض

بدأت مديرية السجون “شعبة إجراءات القبول”، اليوم، في تلقي طلبات القبول والتسجيل لعددٍ من الوظائف برتبة جندي (للرجال / النساء)، وذلك لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقالت المديرية العامة للسجون إنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من اليوم الأحد، 15 / 5 / 1438 هـ، الساعة 10:00 صباحًا، وحتى يوم الأربعاء، 18 / 5 / 1438 هـ، الساعة 10:00 صباحًا، عبر بوابة توظيف “أبشر”.

واشترطت مديرية السجون أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي / سعودية) الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفةٍ حكومية خارج المملكة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألّا يقل عمره المتقدمين من الرجال عن (17) عامًا ولا يزيد على (30) عامًا، ولا يقل عمر المتقدمات من النساء عن (25) عامًا ولا يزيد عن (35) عامًا.

واشترطت مديرية السجون اجتياز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية، واجتياز الفحص الطبي الذي يُجرى بمراكز ومستوصفات مستشفى قوى الأمن بالمناطق، وألّا يقل طول المتقدمين من الرجال عن (170 سم)، ولا يقل طول المتقدمات من النساء عن (160 سم)، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

واشترطت “السجون” أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو جريمةٍ مخلّة بالشرف والأمانة، وألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية، وألّا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألّا تكون المرأة متزوجة من غير سعودي.

واشترطت “السجون” أن تكون شهادة التخصص في مجال أعمال صيانة السيارات، وكذلك الشهادات الفنية بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الأخرى من جهةٍ معتمدة.

وأفادت “السجون” أنه لن يتم قبول أي متقدم يحضر في غير الوقت والتاريخ المحدد لمقابلته، مع ملاحظة الحضور بالزي الرياضي، وحلاقة الرأس رقم (1) فيما يخص المتقدمين من الرجال.

وفيما يخص المتقدمات من النساء، قالت “السجون” إنه سيتم الاتصال بهن عبر الإدارة العامة للإشراف النسائي، والتواصل معهن لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية وتحديد مكانها، حيث اشترطت “السجون” أن يكون المتقدم/ــة من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام 1433-1434، وما بعده فقط من نسبة (75%) فأعلى.

وأكدت مديرية السجون على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بشروط القبول والتسجيل، والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية، والمؤهلات العلمية المدونة في الموقع نظرًا لأنه سيتم استبعاد أي طلب متكرر أو يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، ولن يدرج اسم صاحبه ضمن المفاضلة مع جميع المتقدمين على هذه الوظائف.

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