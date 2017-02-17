عاجل.. مساعدات لمتضرري السيول في الدلم من مستفيدي الضمان

المواطن – الدلم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أنه تم تشكيل فرق عمل من الضمان والتنمية، والجمعيات واللجان التي تشرف عليها الوزارة لتقديم المساعدات للمتضررين من السيول بالدلم⁩ وما جاورها.

وأضاف أبا الخيل أن فريق عمل الوزارة يقدم المساعدة لمتضرري السيول في جميع مناطق وقرى المملكة، ويشارك في العمل وكالة الضمان والرعاية، والجمعيات ومراكز التنمية.

وأوضح أنه تم التعميم على فروع الوزارة بالمناطق بتفعيل مساعدات الضمان، وتعزيز دور الجمعيات واللجان عبر مراكز التنمية الاجتماعية لمساعدة متضرري السيول.