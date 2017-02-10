مقتل الإرهابي رشيد قاسم العقل المدبر لهجمات باريس

المواطن – وكالات

أكدت وسائل إعلام فرنسية عن مقتل الإرهابي الفرنسي رشيد قاسم في العراق.

وقال وسيم الأحمر، محرر الشؤون الداخلية في “فرانس 24″، إنه تم استهداف رشيد قاسم بطائرةٍ من دون طيار، قرب الموصل.

ويذكر أن اسم الفرنسي رشيد قاسم قد برز على واجهة الأحداث عقب تفكيك خلية نسائية خططت لاعتداءٍ إرهابي بسيارةٍ محملة بقوارير الغاز، وأظهرت التحقيقات أنه دبّر عن بعد اعتداءات كانت فرنسا مسرحًا لها.

وغادر رشيد قاسم (29 عامًا) فرنسا في 2012 للانضمام إلى داعش في منطقة سيطرته في العراق وسوريا، وهو يدعو منذ أكثر من 6 أشهر إلى تنفيذ أعمال قتل عبر شبكة الرسائل القصيرة “تلغرام”، ويصف بالتفصيل أساليب التنفيذ والأهداف، حسب ما أشارت إليه التحقيقات.

وأفاد المحققون أن قاسم أوحى -بشكلٍ شبه مباشر- بعمليات القتل التي استهدفت زوجين شرطيين في منطقة باريس في يونيو الماضي، وكاهنًا في كنيسة في النورماندي في أواخر يوليو الماضي، وكان قاسم صلة الوصل بين القاتلين، وأعطى التعليمات بالتنفيذ وفق التحقيقات.