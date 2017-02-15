عاجل .. مقتل مسؤول مخابرات إيراني والمقاومة الأحوازية تتبنى العملية

المواطن – الأحواز

استهدف مقاومون أحوازيون مديرَ جهاز المخابرات في الخلفية جنوب شرق الأحواز العاصمة، فجر اليوم الأربعاء، فيما ترددت أنباء عن إصابة عناصر آخرين.وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز: إن مجموعة مسلحة تابعة للمقاومة الوطنية الأحوازية نفذت عملية الاغتيال فجر اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، حيث استهدفت فيها مدير جهاز مخابرات مدينة الخلفية المستوطن الفارسي المدعو “حسين شريفي” ومجموعة من العناصر التي كانت برفقته.

وأكدت المصادر أن عشرات من سيارات الأمن والحرس الثوري هرعت إلى مكان الحدث ونصبت نقاط تفتيش في مداخل ومخارج مدينة الخلفية بحثا عن منفذي العملية.

وقال قيادي في المقاومة الوطنية الأحوازية:” إن هذه العملية جاءت نصرة لأهلنا في مدينة الفلاحية الذين يتعرضون لأبشع الجرائم من قبل قوات الاحتلال، حيث سقط على إثرها شهيد وجُرِحَ أكثر من خمسة آخرين.”

وأكد رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب جبر، عبر حسابه الشخصي في تويتر حدوث العملية قائلاً: اغتيال رئيس مخابرات مدينة الخلفية المدعو حسين شريفي، فجر اليوم، على يد مجموعة مسلحة من المقاومة الوطنية الأحوازية.