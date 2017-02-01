مكافآت الطلاب ورواتب العسكريين كاملة مطلوبة في حساب المواطن

المواطن – شريف النشمي – الرياض

‏⁦ألزم حساب المواطن المستفيد بالإفصاح عن مكافآت الطلاب ضمن الدخل عكس ما تم تداوله يوم أمس.

ورد الحساب على أحد الاستفسارات عن مكافأة الطلاب : “عزيزي المستفيد يلزم الإفصاح عن مكافأة الطلاب ضمن الدخل”.

كما تم تداول رسالة عبر الواتساب تنبه الموظفين العسكريين إلى عدم إدخال بدل الإعاشة والبدلات الإضافية والميدانية، وبدل الإرهاب بحجة أنها علاوات وليست بدلات كما تم تداوله إلا أن حساب المواطن أكد على إدخال الراتب الإجمالي دون النظر إلى المسميات.

وقال ردًّا على الاستفسارات : “عزيزي المستفيد الرجاء إدخال راتبك الإجمالي قبل خصم التأمينات وشامل للبدلات”.