عاجل.. مهربون حاولوا استغلال ثلوج طريف لتهريب أكثر من 55 ألف قرص أمفيتامين

المواطن – الرياض

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية تمكّنوا -بتوفيق الله- قبل فجر يوم أمس، الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الأمفيتامين المخدرة كانت داخل حقيبة يدوية، حيث تم رصد أشخاص حاولوا اختراق الحدود السعودية عبر مسؤوليات قطاع طريف، قادمين من الأراضي الأردنية مشيًا على الأقدام، متوقعين أن سوء الأحوال الجوية التي تتمثل بتساقط الثلوج وتدني الرؤية سيمكّنهم من ذلك، ممّا حتّم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وإطلاق النار عليهم.

وكان مجموع ما تم ضبطه (٥٥٢٨٠) قرص أمفيتامين، كما تمّت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود على أن رجال حرس الحدود سيتصدّون -بعون الله وتوفيقه- لجميع محاولات التهريب عبر الحدود في كل الظروف والمتغيرات الجوية، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.