عاجل.. نجاة طفلتين دهسهما متهور في خميس مشيط وفر هاربًا

المواطن – سعيد آل هطلاء – خميس مشيط

تعرّضت طفلتان من الجنسية الآسيوية “أعمارهما بين ١٢ و١٣سنة تقريبًا” لحادث دهس، مساء اليوم، بحي المثناة، بخميس مشيط، من قبل شخص متهور قام بدهسهما والهروب من موقع الحادث، فيما قام الأهل بنقلهما إلى المستشفى المدني.

وتواصلت “ المواطن ” مع متحدث صحة عسير، سعيد بن عبد الله النقير، للاطمئنان عن صحتهما، وقال إن الحالتان وصلتا إلى الطوارئ، وتم الكشف عليهما وتقديم الخدمات العلاجية لهما، واتضح أن إصاباتهما خفيفة، حيث يعانيان من سحجات بسيطة ورضوض قليلة، وحالتهما مستقرة وما زالتا تحت الملاحظة.