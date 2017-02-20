#عاجل .. هذا ما ناقشه مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي ولي العهد

#عاجل .. هذا ما ناقشه مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي ولي العهد

2017/02/20
الساعة 9:29 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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ولي ولي العهد يناقش عددا من الموضوعات التنموية مع مجلس الشؤون الاقتصادية
المواطن - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم، الإثنين، في قصر اليمامة، بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدّم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن مشروع الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والثروة المعدنية بالمملكة.
وقدّم وزير العدل عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عرضًا حول رفع كفاءة منظومة ما تقدمه الوزارة ومبادراتها بما يتوافق مع رؤية المملكة “2030”.
واطّلع المجلس على أهم التحديات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، واتّخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

ولي ولي العهد يناقش عددا من الموضوعات التنموية مع مجلس الشؤون الاقتصادية 1

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