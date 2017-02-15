هنا أسعار التذاكر وجدول رحلات قطار سار بين #الرياض و #القصيم

المواطن – متعب النماصي – الرياض

امتداداً لما أعلنت عنه “سار” حول تدشين خدمات نقل الركاب على خط الشمال الأحد 29 جمادى الأولى الحالي، أوضحت الشركة، عبر موقعها الرسمي أن المرحلة الأولى من التشغيل ستكون برحلتين يومية الأولى تنطلق من الرياض صباحاً باتجاه القصيم مروراً بالمجمعة والثانية مساءً من القصيم إلى المجمعة ومن ثم الرياض.

ومن المقرر أن تقوم “سار” بزيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي كما ستدخل المحطات الثلاث الأخرى في كل من حائل والجوف والقريات إلى الخدمة تدريجياً، إلى أن تصل طاقتها التشغيلية لثلاث رحلات صباحية يومياً ورحلة أخرى ليلية للمسافات الطويلة باتجاه شمال المملكة.

كما عرضت “سار” الأسعار المعتمدة للتذاكر سيبدأ العمل بها، بالإضافة إلى آلية الحجز إلكترونياً، مع ملاحظة أن العمل بالأسعار الفعلية سيبدأ في 5 رجب المقبل.

.

أسعار التذاكر

وطبقا لما أعلنته “سار” ستكون أسعار التذاكر بين الرياض والمجمعة والقصيم باتجاه واحد كما يلي:

درجة الأعمال الدرجة الاقتصادية

الكبار الأطفال الكبار الأطفال

190 ر.س 125 ر.س 70 ر.س 35 ر.س الرياض – المجمعة

160 ر.س 105 ر.س 60 ر.س 30 ر.س المجمعة – القصيم

350 ر.س 230 ر.س 120 ر.س 60 ر.س الرياض – القصيم

كما استهدفت “سار” في خطتها لتدشين الخدمة مشاركة كافة أفراد المجتمع بهذه الاحتفالية وتشجيعهم لتجربة الخدمة عن طريق طرح التذاكر بقيمة رمزية ثابتة لكل الوجهات وعلى جميع الدرجات خلال الشهر الأول، حيث سيكون سعر التذكرة للرحلة بالاتجاه الواحد خلال هذه الفترة بـ (40 ريالاً للكبار و20 ريالاً للأطفال).

ومما تجدر الإشارة إليه، أن الصور التي عرضها موقع الشركة الإلكتروني للمحطات أظهرت استهداف “سار” إلى أن تكون محطاتها أحد معالم المدن، ووجهة ومقصداً لأهاليها والزائرين لها حتى لو لم يكن بغرض السفر، حيث ستحتضن كل محطة مصرفاً يقدم خدماته طوال مدة عملها ومكاتب للاتصالات، وأخرى لحجز الفنادق وتأجير السيارات، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، وكذلك الأسواق التموينية وأركان للمبيعات وخدمة تغليف الأمتعة وغيرها من الأنشطة والخدمات.