عاجل .. هنا أسماء المرشحين على وظائف مكتبة الملك فهد الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية عن أسماء المرشحين من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار التحريري على الوظائف الفنية والإدارية الرجالية: “فني تبريد وتكييف، وفني كهرباء، ومراقب خدمات عامة، ومحلل نظم، ومطور برامج، وأخصائي تقنية معلومات مساعد، ومطور برامج أول”، وعن مواعيد المقابلة الشخصية، داعية المرشحين الموضح أسماءهم في البيان المرفق التقيد بجدول المقابلة والوقت المحدد والموضح مع هذا الإعلان.

وأوضحت إدارة المكتبة أن على الجميع الحضور في الموعد المحدد في مقر مكتبة الملك فهد الوطنية على طريق الملك فهد بالرياض، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية، علمًا بأن عدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولًا عن الرغبة في الوظيفة.

وأشارت إلى أن أسماء المؤهلات للمقابلات الشخصية للوظائف النسائية سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين.

ولمعرفة أسماء المرشحين ومواعيد المقابلة الشخصية، اضغط هنا