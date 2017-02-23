عاجل .. هنا أسماء المرشحين للوظائف الأكاديمية في الكلية الجامعية بالليث

أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة الليث التابعة لجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين على الوظائف الأكاديمية، وعن موعد دخول الاختبار التحريري والذي سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 1438/5/29هـ، عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بمقر الكلية الجامعية بمحافظة الليث (شطر الطلاب – المبنى الرئيسي (مسرح الكلية)، وشطر الطالبات – المبنى الرئيسي).
أوضحت الكلية أنه يُشترط لدخول الاختبار إحضار أصل الهوية الوطنية، وإثبات عدم ارتباط المتقدم/ـة بوظيفة حكومية من إدارة الأحوال المدنية.
المرشحون والمرشحات، هم كما يلي:
– وظيفة (معيد)، تخصص: فيزياء (فيزياء الجوامد):
1- عيسى محمد جابر الهلالي.
2- أحمد سويدان سودان المالكي.
3- سعود حسن ذاكر الجدعاني.
4- راجح علي بالقاسم السبعي.
5- ناصر محمد علي الزبيدي.
6- حسن ضيف الله عايض البدري.
7- هاني سعد ساعد العفيفي.
8- ريان علي مفلح اللقماني.
9- بندر عيد غميس اليزيدي.
10- عبدالرحمن عبدالله محمد خبراني.
11- فارس ضيف الله سعيد الزهراني.
12- صالح مبروك صالح الزهراني.
13- قاسم موسى عميش الويني.
14- ماجد مقعد عبدالله النفيعي.
15- محمد عون محمد العرياني.
16- سيف فياح دهيس المطيري.
– وظيفة (معيد)، تخصص: لغة إنجليزية (أدب):
1- محمد عبيد عامر الحربي.
2- سند معطي هندي العبيدي الرحماني.
3- إبراهيم عمر عقيل الزبيدي.
4- عبدالمجيد محمد علي المطرد.
5- تركي عبدالله عبدالقادر التركي.
6- فيصل صالح عواض العمري.
7- إبراهيم سامي أحمد المشيقح.
8- حسن محمد حسن الأمير.
9- محمد عبدالعزيز محمد السماري.
10- محمد إبراهيم محمد عسيري.
11- منصور مرعي ناصر الشهري.
12- فيصل مسعود عواضه المطيري.
13- أحمد محمد قاسم مشهور.
14- عبدالله شنبر حسن السيد.
15- إبراهيم عبدالله عبيدالله البركاتي.
16- خالد حسين محمد القرني.
17- أيوب عثمان عبدالله العثمان.
18- عاطف عبيد محسن السهيمي.
19- راشد سعيد ظافر القرني.
20- عبدالرحمن مفرح محمد الزهراني.
21- خالد سعيد حاضر القرني.
22- علي عبدالله علي القرني.
23- خالد محمد عبدالله البقمي.
24- عادل محمد أحمد الأحمري.
25- الحسن عبدالرحمن حسن الصعب.
26- منصور فهاد طنف الدوسري.
27- محمد حامد عطية الله الزبيدي.
28- فهد فايع أحمد عسيري.
29- ياسر حامد عويد الرفاعي.
30- فرحان غازي فرحان الخمعلي.
31- موسى عيسى محمد مسملي.
32- هاني حميد عبدالله الرشيدي.
33- أحمد محمد أحمد الغامدي.
34- محمد عبيد مسحل الروقي.
35- ناصر إبراهيم ناضر الشقاري.
36- هذلول عبدالله هذلول الدوسري.
37- عبدالمجيد بدوي ابراهيم بدوي.
38- عبدالله علي عبدالله السعد.
39- محمد مساعد أحمد الزهراني.
40- جابر محمد حسن عسيري.
41- عبدالله جابر عبدالله القشيري.
42- تركي عبدالله احمد الغامدي.
43- خالد محمد عبدالرحمن الحربي.
44- محمد سلطان سعد الحنتوشي.
45- سعيد معيض محمد المهداوي.
46- عبدالله حصان عبدالله السهلي.
– وظيفة (محاضر) عنصر نسوي، تخصص: دراسات إسلامية (عقيدة):
1- رحمة عبدالله محمد عسيري.
2- عائشة دخيل عبدالرحمن الفهمي.
3- أميرة حامد معيش النمري.
– وظيفة (محاضر) عنصر نسوي، تخصص: خدمة اجتماعية (خدمة فرد):
1- ليلى عبدالرحمن مسفر العبود.
2- أماني هادي هداي السلمي.
3- سلمى علي سترالله المجنوني.
4- أمنية عبدالغني عبدالسلام الهندي.
5- ميسم محمد يحيى آل قاسم.