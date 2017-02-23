عاجل .. هنا أسماء المرشحين للوظائف الفنية والإدارية بكلية الطب جامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الطب بجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين المرشحات من للمتقدمين على المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية والفنية (فني مختبر، ومحضر مختبر) على المرتبة السابعة، لعام 1438هـ، وعن مواعيد المقابلات الشخصية والتي ستعقد في يوم الأحد الموافق 1438/5/29هـ، الساعة التاسعة صباحاً، بمقر كلية الطب للرجال، وللنساء مبنى 3 طالبات، مع ضرورة إحضار ما يلي:

1- بطاقة الأحوال الشخصية.

2- أصل الوثيقة أو صورة طبق الأصل.

3- السيرة الذاتية.

4- صورة من تقديم الطلب.

أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية:

فني مختبر:

1- علي صالح سالم العنزي.

2- ندى محمد حسن باحاذق.

3- أحمد خالد عطية المالكي.

4- بتول هاشم عتيق الغامدي.

5- شتوي عبدالرحمن عبيدالله القحطاني.

6- سليمان سالم شارع البدراني.

7- فاطمة إبراهيم عبدالله الحلواني.

8- محمد حامد أحمد الثقفي.

9- بشائر زايد محمد الفهمى.

10- عبدالله أحمد حج عبدالله قشقري.

11- محمد حسين عبدرب النبي الثقفي.

12- ابتهال عبدالسلام يوسف الداود.

13- نادر صالح عتيق البلوي.

14- سوسن خضر واصل القرشي.

15- موسى عبدالله بروجي الشاردي.

16- رزاز عبدالله أحمد براشي .

17- ولاء خالد محمود علوي.

محضر مختبر:

1- إيهاب محمود سعيد مليباري.