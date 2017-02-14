عاجل .. هنا أسماء المقبولين على وظائف ديوان المظالم

المواطن- خالد الأحمد

دعا ديوان المظالم جميع المرشحين على الوظائف التي أَعلن عنها مؤخراً على المرتبتين الرابعة والسادسة خلال الفترة من ١/ ٩/ ١٤٣٧هـ وحتى ٦/ ٩/ ١٤٣٧هـ, إلى الدخول على بوابة الديوان الالكترونية لمعرفة أسماء المقبولين تمهيداً لمطابقة مؤهلاتهم العلمية.

صرح بذلك مدير عام إدارة الموارد البشرية المكلف بديوان المظالم سامي بن محمد الجديد، مبيناً أن على جميع المتقدمين على الوظائف الدخول إلى بوابة الديوان لمعرفة مدى قبولهم على الوظيفة المتسابَق عليها.

وأوضح “الجديد”، أن على المقبولين الحضور لمقر الديوان بالرياض أو محاكمه مصطحبين معهم صورة شمسية (٤x٣) لإجراء الكشف الطبي، ومن ثم مراجعة ديوان المظالم بالرياض خلال الفترة من تاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٣٨هـ إلى تاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٨هـ، مصطحبين الآتي:

1- أصل الدورة التدريبية + صورتين منها للمطابقة (بالنسبة للمرشحين على وظائف المرتبة الرابعة).

2- أصل الخبرة أو الدورة التدريبية (بالنسبة للمرشحين على وظائف الأمن والسلامة) + صورتين منها للمطابقة.

3- أصل الكشف الطبي + صورة منه.

4- صورتين شمسية (٤x٣) .

لمعرفة أسماء المرشحين لمطابقة الوثائق يرجى الضغط هنا