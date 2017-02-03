عاجل.. هنا التشكيلة الرسمية | الاتحاد X الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق، في تمام الساعة 20.20، مواجهة نارية تجمع بين فريقي الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين.

ويبدأ الاتحاد اللقاء بالتشكيلة التالية: “علي العامري، وعوض خريص، وأحمد عسيري، وبدر النخلي، وعدنان فلاتة، وفهد الأنصاري، وخالد السميري، وبيلانويفا، وفهد المولد، وربيع سفياني، وأحمد العكايشي”.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي: “ياسر المسيليم، ومنصور الحربي، ومحمد آل فتيل، وعقيل بلغيث، وسعيد الأمير، وتيسير الجاسم، وسلمان المؤشر، وعبد الفتاح عسيري، ويوانيس فيتفاتزيديس، ومهند عسيري”.