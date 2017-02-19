عاجل هنا.. رابط التقديم على وظائف الحراس بتعليم الحدود الشمالية

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن حاجتها لشغل وظائف حراس مدارس (بنين/ بنات) للعمل في كل من (عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، والهباس)، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم على وظيفة حارس لمدارس البنين، وسجل الأسرة للمتقدمين على وظيفة حارس مع زوجته لمدارس البنات.

2- ألا يقل عمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنين عن (25 سنة)، ولا يقل عمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنات مع زوجته الزوج عن (30 سنة) والزوجة عن (20 سنة).

3- أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قادراً على متطلبات العمل التقنية.

4- إرفاق ما يثبت السكن في مقر الوظيفة المراد شغلها.

5- ألا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية أو عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولا يعمل حالياً لأي جهة حكومية أو أهلية والتوقيع على إقرار بذلك.

6- ألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي.

7- أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

8- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

9- أن يكون لائقاً طبياً.

وأوضحت الإدارة أن التقديم على الوظائف سيكون خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 22/ 5/ 1438هـ وحتى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 1438هـ، وذلك عبر موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية: ( هنا ).