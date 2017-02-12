عاجل .. هنا شروط وطريقة التقديم على وظائف الحرس الملكي

المواطن – الرياض

يواصل الحرس الملكي السعودي استقبال طلبات الراغبين في شغل وظيفة جندي لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذلك بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم.

ويتم التقديم على وظائف الحرس الملكي من خلال البوابة الإلكترونية على الإنترنت عبر هذا الرابط من هنا.

وكانت رئاسة الحرس الملكي السعودي قد أعلنت، في وقت سابق، عن حاجتها لعدد من المتقدمين لشغل منصب جندي وحددت اليوم الأحد لبدء تسجيل طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني.

وقد اشترط الحرس الملكي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ، وأن يكون حسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه بأي حكم شرعي.

كما اشترط الحرس الملكي أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل سن المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة، كما لا يقل طوله عن 175 سم، ويكون متمتعاً باللياقة الجسمانية لاجتياز الاختبارات، كما يجب أن يكون خالياً من الأمراض ويتميز بلياقة طبية عالية.

كذلك اشترط الحرس الملكي ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو عسكرية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية.

يذكر أن رئاسة الحرس الملكي تقوم بالتعاون مع قطاعات أمنية أخرى بتوفير الأمن والحماية لخادم الحرمين الشريفين والشخصيات المهمة في جميع مواقع تواجدها داخل وخارج المملكة.

كذلك من مهام الحرس الملكي توفير الأمن والحماية لضيوف الدولة المهمين أثناء زيارتهم للمملكة.

كما يقوم الحرس الملكي بعمل أمني مكثّف بوضع الخطط الأمنية والتنسيق المبكر مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتأمين المناسبات والاحتفالات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات المهمة.

وتقع رئاسة الحرس الملكي بمدينة الرياض، وتضم فروعاً في جميع مناطق المملكة، ويرأس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي.