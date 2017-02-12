عاجل .. هنا شروط وظائف قوات الأمن الخاصة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة

المواطن – الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، والشهادة الجامعية المتوسطة، وخريجي الدبلومات التي مدتها (سنتين)، وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وحدّدت قوات الأمن الخاصة الوظائف حسب المؤهلات الحاصل عليها، على أن تكون وظيفة رقيب أمن متاحة لدرجة البكالوريوس، فيما حُدّدت للشهادات الجامعية المتوسطة رتبة وكيل رقيب أمن، ولدبلوم السنتين بعد الثانوية رتبة عريف أمن، وجندي أول لحملة الثانوية العامة.

وقالت قوات الأمن الخاصة إنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد، 22 / 5 / 1438هـ، الساعة 10:00 صباحًا، وحتى يوم الثلاثاء، 1 / 6 / 1438 هـ، الساعة 10:00 صباحًا، عبر بوابة توظيف “أبشر”.

واشترطت قوات الأمن الخاصة أن تتوفّر بالمتقدم الشروط التالية:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه في أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

• ألّا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة، ولا يزيد عن (30) سنة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمةٍ مخلّة بالشرف والأمانة.

• ألّا يقل طول المتقدم عن (170).

• ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

• ألّا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

• حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

• أن يكون لائقًا طبيًا، وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

وأضافت قوات الأمن الخاصة -عبر موقعها على الإنترنت- أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أرقام المقبولين قبولًا مبدئيًا على موقع وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، والإجراءات الأخرى المعدة من لجنة القبول بقوات الأمن الخاصة.

وقالت قوات الأمن الخاصة إنه على من يجتاز القبول المبدئي إحضار ملف بالمستندات المطلوبة التالية:

أ- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة مصدّقة من الجهة الصادرة منها، والدورات الحاصل عليها.

ب – نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة، وأن تكون واضحة المعالم.

ج- نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم، وضرورة وجود اسم الأم مع الأساس للمطابقة.

د- (6) صور ملونة حديثة، مقاس (4×6)، مكشوف الرأس.

هـ- نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.