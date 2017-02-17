عاجل.. هنا 4 معلومات خاطئة عن حساب المواطن وتصحيحها 

المواطن – شريف النشمي – الرياض نشر “حساب المواطن” إنفوجرافيك يوضح 4 معلومات خاطئة شائعة عن الحساب، كما نشر تصحيحًا لتلك المعلومات.

وقال “حساب المواطن” إن الشائعة الأولى هي أن الحد الأعلى للدخل هو 20،160 ريالًا، موضحًا أن هذا مثال توضيحي فقط، والصحيح هو أن السياسات لم تقر إلى الآن، كما حثّ الحساب الجميع على التسجيل وأخذ المعلومة من مصادر رسمية.

أمّا المعلومة الثانية غير الصحيحة، فهي أن راتب الزوجة يدخل في حساب الدخل للأسرة، وتصحيحًا للمعلومة، بيّن الحساب أن هذه المرحلة هي مرحلة الإفصاح عن كامل المعلومات ومنها دخل الأسرة، وسيتم إقرار سياسات بحسب الخطة لاحقًا.

وأوضح الحساب أن المعلومة الشائعة أن المرأة تكون -بصفةٍ دائمة- تابعة في التسجيل، وأن الصحيح هو أنه يحق للمرأة التقدّم كربٍ للأسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها شروط التسجيل.

أمّا المعلومة الخاطئة الرابعة، فهي أنه لا يستطيع التسجيل من كان حسابه البنكي متوقف أو غير نشط، والصحيح هو أنه يستطيع التسجيل من كان حسابه البنكي متوقف أو غير نشط، ولكن عليه تنشيط الحساب البنكي ليتمكّن من الحصول على البدل وقت الصرف.