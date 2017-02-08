عاجل.. وزير التعليم يوجه بصالة استقبال لزوار المدارس.. هنا تفاصيل مهامها الأمنية والإدارية

المواطن – محمد عامر

وجّه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، باعتماد تنفيذ صالات الاستقبال بالمدارس وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الصالات، وحسب الأعداد المحددة لكل إدارة تعليم كتجربة للعمل بها في العام الدراسي الحالي، مع تزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالمرئيات والمقترحات التطويرية نهاية العام.



ووفقًا لتعميمٍ صادر -اطّلعت “المواطن” على نسخةٍ منه- فإن مهام صالات الاستقبال ستنظّم دخول وخروج مرتادي المدارس في أثناء اليوم الدراسي من زوّار وغيرهم، وكذلك تقديم الخدمات المساندة لعمل قيادات المدارس ليتمكّنوا من القيام بمهامهم التعليمية.



وتتركّز المهام على مهام أمنية وإدارية، حيث تتركّز المهام الأمنية على التحقّق من هوية الزائر وعلاقته بالمدرسة وهدف الزيارة، فيما يتم توثيق بيانات الزائر في السجل الخاص وغرض الزيارة، فضلًا عن التحقّق من سلامة خلو الزائر ممّا قد يلحق الضرر بالمدرسة، بالإضافة إلى منع الزائر من الوصول لمرافق المدرسة والقيادات والمعلمين.



ومن المهام أيضًا، مراقبة بوابة المدرسة الخارجية من خلال كاميرا مراقبة، واستقبال البلاغات من حارس المدرسة حول وجود الزائر ورغبته في الدخول، مع منح كل زائر بطاقة مرور.



وترتبط الصالة بمكتب قائد المدرسة وغرفة الحارس من خلال نظام إنذار للتنبيه من خلاله في حال الاشتباه بوجود زائر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأغراض الشخصية إذا استدعت الحاجة بوضعها في صناديق الأمانات الخاصة بالصالة، وخصوصًا أجهزة الجوال والكاميرات.



وفيما يتعلّق بالمهام الإدارية، فتتركّز على خدمة الزائر، مثل: القبول، والنقل، وسحب الملف، والتعريف، وتطبيق نظام اتصال سريع بين المدرسة وأولياء الأمور من خلال خدمات الرسائل النصية والإلكترونية، وتنظيم مواعيد محددة للقاء الزوار بمنسوبي المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن التثبّت من هوية ولي الأمر الراغب في استلام ابنه في أثناء اليوم الدراسي من خلال الهوية الوطنية، وبطاقة العائلة، وتوثيق ذلك في السجل الخاص به.