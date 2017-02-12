عاجل .. وفاة مقيم إثر سقوط مقذوف حوثي على عارضة #جازان

المواطن- جازان

توفي مقيم باكستاني الجنسية، مساء اليوم الأحد، إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، شرق منطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء اليوم الأحد، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، مما نتج عنه وفاة مقيم باكستاني الجنسية.

وأضاف أنه قد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.