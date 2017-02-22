عاجل .. وفاة وإصابة 5 من نادي شرورة الرياضي

المواطن- حسين المصعبي- نجران

لقي إداري نادي شرورة الرياضي مصرعه، وأصيب 4 من اللاعبين في حادثٍ مروري بين طريق الوديعة وشرورة التابعة لمنطقة نجران.

وأوضح رئيس نادي شرورة، لـ “المواطن“، محمد بن عوض الصيعري، في اتصالٍ هاتفي، أنه بعد انتهاء اللاعبين من التمرين مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الإياب مع نادي الفرسان في معلب وادي الدواسر، يوم الجمعة، في دوري الـ 16 من تصفيات الصعود التي كان من المقرّر لها السفر غدًا، الأربعاء، وفي أثناء عودتهم إلى شرورة من الوديعة، تعرّضوا لحادثٍ مروري نتج عنه وفاة أحد إداريّي الفريق، وأصيب 4 من اللاعبين.

وأكد الصيعري عن خروج اثنين من اللاعبين من المستشفى، بينما هناك اثنان يرقدان في المستشفى لتلقي العلاج.