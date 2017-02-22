عاجل.. ولي العهد بعد تدشين مركز الأمن الإلكتروني: سيكون المرجع التقني بالمملكة

المواطن - واس

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله -، في كل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرً إلى أن الأمن الإلكتروني هو جزء رئيسي من هذا الالتزام.

وقال ولي العهد في كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه، مساء اليوم، لمركز الأمن الإلكتروني: “إن وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة في إنشاء مركز الأمن الإلكتروني انطلاقًا من واجبها الوطني الأمني”.

ولفت إلى أن المركز سيكون المرجع التقني بالمملكة فيما يتعلّق بعمليات الدراية الأمنية، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر، والتهديدات الإلكترونية، والاستجابة، ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني.

وشهد الافتتاح -الذي رعاه ولي العهد- عرضًا لفيلمٍ وثائقي عن المركز، وعددًا من الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة، حيث ألقى مدير المركز، العقيد صالح المطيري، كلمةً أوضح فيها أنه -تحقيقًا لرؤية ولي العهد- قام المركز ببناء منصّة وطنية تقوم بمتابعة مخاطر الفضاء الإلكتروني على مدار الساعة، إلى جانب تطوير قدرات وطنية تقنية هي الأحدث والأكثر تطورًا في المنطقة، بالإضافة لبناء فريق وطني قادر على فهم شبكة الإنترنت ومخاطرها التي تهدد شبكاتنا وأنظمتنا الرقمية، إلى جانب بناء منصة لتبادل ومشاركة البيانات، والتهديدات، ومؤشرات الاختراق، والتواقيع الإلكترونية بين المركز والجهات الحكومية والحيوية.

وكان ولي العهد قد اطّلع على المنصة الوطنية للأمن الإلكتروني، واستمع لشرحٍ موجز عن طبيعة عمل المنصة من خلال الأحداث الأمنية، وتحليلها، والتعامل معها قدّمه المهندس إبراهيم المسفر، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وحضر الافتتاح: الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.