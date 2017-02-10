ولي_العهد بعد تسلمه جائزة جورج تينت: مستمرون في مواجهة الإرهاب والتطرف فكريًا وأمنيًا

المواطن – الرياض

أكد الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلّب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنيًا، وفكريًا، وماليًا، وإعلاميًا وعسكريًا، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة.

وجاء ذلك خلال تسلّمه، اليوم، ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، ونظير إسهاماته غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأكّد ولي العهد أن هذه الجائزة هي ثمرة جهود وتوجيهات قادة المملكة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وشجاعة رجال الأمن، وتعاون المجتمع بجميع أطيافه في محاربة الإرهاب.



وأضاف أن جميع الأديان السماوية تتبرأ من المعتقدات والأفعال الشيطانية للفئات الإرهابية، مبينًا أن جميع الآراء الدينية، والسياسية، والاجتماعية السلبية التي تستخدم الدين كأداة على امتداد التاريخ الإنساني، لا تعبّر مطلقًا عن حقيقة الدين الذي تنتسب إليه، أو تنسب أفعالها له.

وجدد عزم المملكة على الاستمرار في مواجهة الإرهاب، واجتثاث الفكر الضال بقوله: “نحن -بإذن الله- في المملكة مستمرون في مواجهة الإرهاب والتطرف في كل مكان فكريًا وأمنيًا، مبينًا أنه -بفضل الله- ثم بالجهود التي تبذلها المملكة تم اكتشاف الكثير من المخططات الإرهابية التي أُحبطت -ولله الحمد- قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد دول صديقة، مما أسهم في الحد من وقوع ضحايا بريئة”.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة أي عمل إرهابي، قال: “نحن محاطون بمناطق صراع، وكنا أول من تضرر من الإرهاب من مختلف مصادره، وقد عقدنا العزم سلفًا على الإعداد والتجهيز لمكافحته في أي مكان، وتحت أي ظرف”.



وحول العلاقات السعودية – الأمريكية، قال وزير الداخلية: “علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة تاريخية استراتيجية، ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينًا بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية”.



‎وكان مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايكل بومبيو قام بتسليم ولي العهد للميدالية عقب استقباله له في الرياض، اليوم، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

