الخدمة المدنية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية غداً

المواطن – الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام سيكون غداً الثلاثاء إن شاء الله.

وقال متحدث الخدمة المدنية حمد المنيف في تغريدة له عبر تويتر: “سيتم بإذن الله تعالى إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام يوم غد الثلاثاء،.. بالتوفيق للجميع.”

وكانت الخدمة المدنية قد أعلنت أنها ستخاطب الجهات التي لديها صلاحية التعيين أو التعاقد المباشر، خلال الأسبوع الجاري لإبلاغها باستئناف التعيين أو التعاقد على الوظائف والبنود والبرامج.

يذكر أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.

وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.