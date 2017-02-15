‏⁧الإسكان⁩ تخصص 5,016  أرض سكنيّة في 10 مناطق 

المواطن- شريف النشمي – الرياض

أعلنت وزارة الاسكان قبل قليل تخصيص 5016 أرض سكنية في الرياض والمنطقة الشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة والباحة وعسير ومنطقة مكة المكرمة وتأتي هذه الدفعة هي الأولى من حملة سكني .