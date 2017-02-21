عاجل .. 10.5 مليون فرد يسجلون في حساب المواطن

المواطن – شريف النشمي – الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن أن عدد المواطنين المنضمين إلى البرنامج حتى اليوم الثلاثاء قد قارب الـ10.5 مليون مواطن.

وتشير الإحصائية الأخيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون رب أسرة يتبعهم أكثر من 5.803 أشخاص، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي 7712 مواطنة يتبعهن 16.351 شخصاً، فيما بلغ عدد الأفراد المقيمين في مسكن مستقل 561.515 شخصاً.

وبلغ مجموع المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد، فيما سجل التابعون 7 ملايين و425 ألف شخص.

وكان ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن، قد أكد في وقت سابق اليوم أن التسجيل في البرنامج متاح للجميع، إلا أن الدعم سيقدم لفئتين فقط.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”: “يحق لأي مواطن التسجيل في حساب المواطن ولكن الدعم سيقدم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط فقط حسب السياسة التي ستُقَرُّ من المقام السامي”.