عادل عصام الدين: هذه الإيجابية تجعل مدرب الاتحاد مميزًا!

المواطن ـ محمد سلام

أشاد الإعلامي الرياضي عادل عصام الدين، المشرف على المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، بالمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني للفريق الاتحادي، مؤكدًا أنه من النماذج المحترمة التي مرّت على الكرة السعودية، كونه لا يقبل على الإطلاق التدخّل في صميم عمله وطريقته الفنية.

وقال عادل عصام الدين في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “المدرب المحترم لا يقبل التدخل في صميم عمله وخططه.. سييرا من بين النماذج المحترمة التي مرّت على ملاعبنا”.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وفي حالة استعادته النقاط الـ 3 التي خصمها من رصيده، سيكون في المركز الثاني خلف الهلال بفارق 3 نقاط، كذلك قاد سييرا العميد إلى التأهل لنهائي كأس ولي العهد.