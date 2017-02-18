عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا.. قتيلان وفيضانات وأوامر إخلاء

المواطن - الرياض

تشهد ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة عاصفة قوية تصحبها أمطار غزيرة أدت إلى مقتل شخصين وفيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي فضلا إخلاء عشرات المنازل.

وأفاد جهاز المطافئ في مدينة سان برناردينو السبت بأن شخصين لقيا مصرعهما في العاصفة التي وصفت بأنها الأقوى في الولاية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح الجهاز أن أحد الضحيتين عثر على جثته في سيارة غمرتها المياه، بينما لقي الثاني حتفه عندما سقط عمود كهربائي وأصابه بصعقة قاتلة.

وتهاطلت الأمطار بشكل غزير على المناطق الجنوبية من الولاية، وأدت إلى إغراق بعض محاور الطرق السيارة وتحولت بعض مرائب السيارات إلى برك مليئة بمياه الأمطار.

وأصدرت السلطات في مدينة دوارتي شمال شرق لوس أنجليس أوامر إخلاء إجباري لسكان 200 منزل.

وأكدت مصادر رسمية في جنوبي الولاية أن التيار الكهربائي انقطع ليل الجمعة السبت عن 131 ألف شخص.

أما بالنسبة لحركة الملاحة الجوية، فقد تم تأخير أكثر من 470 رحلة قادمة إلى أو منطلقة من مطار لوس أنجليس الدولي، فيما ألغيت أكثر من 130 رحلة.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق في مدينة سانتا باربرا وسط الولاية تساقطات هامة قبل نهاية الأسبوع، في حين قد تضرب العاصفة مناطق أخرى شمالي الولاية في وقت متأخر من يوم الاثنين.