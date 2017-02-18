عالج البرد بالتعرّض للشمس

المواطن - وكالات

أكد بحث جديد -نُشر في المجلة الطبية البريطانية- أن تناول مكملات فيتامين “د” قد يساعد على وقاية أكثر من 3 ملايين شخص سنويًا من حالات عدوى الجهاز التنفسي، كنزلات البرد.

وأكد الباحثون -في جامعة كوين ماري في لندن- أن تناول ما يسمى بـ “فيتامين أشعة الشمس” قد يكون له فوائد تتجاوز العظام والعضلات صحية، ويمكن أن يحمي من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وقالت الدراسة إن تعاطي المكملات يقلّل خطر الإصابة بعدوى رئوية حادة بنسبة 12%، وأن تعاطي المكملات من قبل الأشخاص الذين لديهم أقل مستوى من فيتامين “د” يخفّض خطر إصابتهم بنسبة تبلغ 50%.

ولفتت إلى أن نزلات البرد والإنفلونزا هي الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء والربيع، وتزداد حالات الإصابة عندما تكون مستويات فيتامين “د” في أدنى مستوياتها.

ويمكن الحصول على فيتامين “د” عبر التعرّض لأشعة الشمس، وتناول الأسماك الدهنية وزيت كبد السمك، كما توجد كميات قليلة منه في كبد البقر، والجبن، وصفار البيض.