عايض_القرني_15_مليون_متابع مغرّدون يحتفون بالواعظ الأديب .. فرد عليهم : أنتم صنّاع النجاح

المواطن ـ الرياض:

احتفل المغرّدون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ببلوغ حساب الشيخ الدكتور عائض القرني الـ 15 مليون متابع، مؤكّدين أنّه من منارات الهدى في عالمنا المعاصر، ويستحق أن يكون في هذه المنزلة بين الناس، لما له من تأثير إيجابي على حياتهم، وارتباطهم وتعلّقهم بحبل الله.

مغرّدون: أديب أريب وواعظ مؤثر

ودشّن المغرّدون وسم #عايض_القرني_15_مليون_متابع، مؤكدين أنَّ شخصية بحجم الشيخ الدكتور عائض القرني ليس بغريب عليها هذا الإقبال والمتابعة لحساب يجمع الفوائد للدنيا والآخرة، مباركين للشيخ هذا النجاح، سائلين المولى عزَّ وجل أن يجعلهم شاهدين له لا عليه، وأن يعينه على إكمال مسيرته.

واتّفق المغرّدون، الذين تنوّعت جنسياتهم، على أنّه “يستحق الشيخ الأديب الأريب الموسوعي أكثر من هذا العدد، فحديثه لا يُمل وتغريده يُنتظر”، فيما كتب أحدهم “وحالات الزمان عليك شتّى.. وحالك واحد في كل حالِ.. ثبات في المنهج ورسوخ في الدعوة رغم المتغيرات؛ لذا فلا يستغرب #عايض_القرني_15_مليون_متابع”.

وأكّدوا أنه “يُبسِّط الكلمة ويُسهِّل العِبارة ويقتنص الفرصة ويصنع البسمة وهو الداعية المحبوب والعالِم الأديب”، مبرزين أنّهم عرفوه “صاحب همة، يحترم الوقت، قارئٌ نهم، خطيبٌ مفوه، أديبٌ أريب، كاتبٌ متذوق، واعظٌ مؤثر، محبٌ للخير”.

القرني ممتن لمتابعيه: أنتم صناع النجاح

وغرّد الدكتور القرني، متفاعلاً مع الوسم عبر حسابه الشخصي، سائلاً المولى “اللهم كما جمعتنا في هذا الحساب، فقنا يوم الحساب العذاب والعقاب، وأجزل لنا الثواب”.

ونسب الداعية الشهير، النجاح لمتابعيه، معربًا عن شكره لهم، بقوله “شكراً لكم أنتم صنّاع النجاح”.