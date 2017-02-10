عسيري يرد على أكذوبة استهداف الرياض بصاروخ باليستي حوثي

المواطن - وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، مساء أمس الخميس، إن الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عن استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي غير صحيحة، مشددا على أن الحوثيين استهدفوا المملكة بـ 38 صاروخا باليستيا، جميعها ذُكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف.

وأضاف في حواره مع وكالة ”سبوتنيك” الروسية، أن معظم تلك الصواريخ الفاشلة التي تدعي المليشيات الانقلابية إطلاقها تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين، موضحا أن الحكومة اليمنية اليوم تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي، ولا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني.

وجاء نص إجابة عسيري على الوكالة بخصوص استهداف الرياض بصاورخ حوثي باليستي كما تدعي الميليشيا الانقلابية، : ” أنا لا أعلق على هذا النوع من الأكاذيب، وكل ما يحدث في المملكة أو في مناطق العمليات يعلن من خلال بيان رسمي للتحالف، وعدم نشر بيان رسمي عن ممارسات المليشيات الحوثية، يعني أن هذا الأمر كذب، وليس لدينا وقت للجدال اللفظي على وسائل الإعلام، نحن في مجال حقائق، ونقول لمن يردد أن المملكة أو بعض المواقع بها تعرضت لاستهداف أن يعطينا بياناً، نحن تعودنا على المصداقية مع المجتمع السعودي والعربي والدولي، عندما يحدث هذا النوع من العمليات سوف نعلنها، فلا يوجد لدينا ما نخفيه، إلى اليوم الميليشيات الحوثية استهدفت المملكة بـ38 صاروخا باليستيا، جميعها ذكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف، ومعظم تلك الصواريخ الفاشلة، التي تدعي المليشيات الإنقلابية، تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين”.