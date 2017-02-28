عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بطقوس تلمودية

المواطن – وكالات

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، وسبعة عناصر من مخابرات الاحتلال، وثلاثة من مستخدمي سلطة آثار الاحتلال، و20 مستوطناً من منظمة ما تسمى “طلاب لأجل الهيكل”، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، وبحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، أن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتخللها محاولات متعددة لإقامة طقوس وحركات وصلوات تلمودية في أرجاء المسجد، فضلاً عن تلقي هذه المجموعات شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، في الوقت الذي فرض حراس وسدنة المسجد المبارك رقابة صارمة على المستوطنين خلال اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في المسجد فيما صدحت حناجر مُصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد المستوطنين.