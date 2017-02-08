عصابة السطو المسلح على الصيدليات في قبضة أمن #الرياض

المواطن – الرياض

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي مكون من مواطن وثلاثة سوريين تخصصوا في سرقة الصيدليات وسلب المارة باستخدام السلاح الناري والأسلحة البيضاء.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم الاعتداء والسطو على الصيدليات والمحال التجارية والاعتداء على العاملين بها وترويعهم باستخدام السلاح الناري والأبيض والمارة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة لحصر تلك البلاغات التي باشرها عدد من مراكز الشرط في العاصمة وأعداد الخطط الكفيلة للإيقاع بالجناة.

وأضاف أنه بالتوسع في إجراءات البحث والتحري أشارت المعلومات الأولية إلى وقوف تشكيل من أربعة أشخاص (سعودي وثلاثة سوريين جميعهم في العقد الثالث من العمر) خلف تلك الحوادث وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبطهم جميعاً، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم والتخطيط المسبق وتوزيع الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وارتكاب 16 واقعة سرقة في عدة أحياء متفرقة (3 صيدليات – 9 محال تموينات – استيقاف 4 أشخاص وسلب ما بحوزتهم) وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات.

وجرى إيقافهم جميعاً وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.