عصابة سرقة الرصيد وبيع الشرائح المزورة بقبضة شرطة #الرياض

المواطن – الرياض

أطاحت شرطة الرياض بعصابة مكونة من وافدَين من الجنسية العربية تخصصا في بيع شرائح مخالفة وشحنها بهويات مزورة إضافة إلى بيع بطاقات شحن دولية.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة أنواعها، فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن قيام مجموعة من الوافدين ببيع شرائح اتصال مخالفة وشحنها بهويات مزورة وبيع بطاقات شحن دولية.

وأضاف أن القوة عملت على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وقامت على إثره بجملة من الإجراءات أسفرت عن ضبط شخصين (مصريي الجنسية في العقد الرابع من العمر) في كمين محكم وبتفتيش الشقة التي يقيمان بها عثر على عدد (18500) شريحة اتصال لعدد من الشركات المشغلة في المملكة العربية السعودية وعدد (50) جهازاً لفحص الشرائح و(50) جهاز هاتف محمول تُستخدم للاستعلام عن الرصيد وسحبه وستة أجهزة لقراءة البصمة وماكينة شحن رصيد، وعدد خمسة أختام لمؤسسات وأربعة دفاتر شيكات وجهاز كمبيوتر محمول وخمسة جوازات سفر مصرية، ومبلغ مالي يقدر بـ (23900) ريال سعودي وماكينة لعد النقود، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نُسب إليهما.

وقد تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.