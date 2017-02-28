عصابة سرقة سيارات المعارض بالرياض في قبضة الشرطة

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات من المعارض وبيعها بعد طمس هويتها.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في ارتكاب قضايا سرقة السيارات فإن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بجملة من الإجراءات البحثية أكدت تورط خمسة أشخاص بالوقوف خلف عدد من حوادث سرقة سيارات من معارض السيارات بالعاصمة الرياض , تمثل أسلوبهم الإجرامي بالتحايل على العاملين في المعرض و استبدال المفاتيح الأصلية بأخرى مزيفة و الحضور في وقت لاحق لسرقتها , ونقلها بعد ذلك لمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية والعمل على تحريف أرقام هياكلها وبيعها.

وتابع أن الجهود الميدانية أسفرت بفضل من الله عن ضبطهم (ثلاثة نازحين ومصري وسوداني تتراوح أعمارهم مابين العقدين الثالث والرابع ) وبسماع أقوالهم المبدئية أقروا بارتكاب عدد من الحوادث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم وبلغت قيمة المسروقات قرابة المليون ريال.

وتابع أنه جرى إيقافهم جميعاً بمركز الشرطة المختص رهن التوسع بالتحقيق معهم في البلاغات المشابهة و المقيدة ضد مجهول و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .