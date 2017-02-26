عصابة سرقة وسلب سيارات الأجرة في قبضة شرطة الرياض

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة سرقة وسلب سيارات الأجرة ، بعد تهديد سائقيها بسلاح أبيض.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة جرائم السلب، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة عدداً من بلاغات سائقي مركبات الأجرة و عابري الطريق عن قيام أربعة جناة باستيقافهم و تهديدهم بسلاح أبيض وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية بالقوة وسط و غرب العاصمة الرياض.

وأضاف: “إثر ذلك عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقه على وضع الخطط اللازمة للتصدى لتلك الجرائم وضبط مرتكبيها، وبفضل من الله تعالى أسفرت الجهود المبذولة عن تحديد الاشتباه في ” أربعة أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثاني من العمر ” أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم ضبطهم تباعاً في كمائن محكمة، وبسماع أقوالهم مبدئياً أقروا بما نسب إليهم متبادلين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم”.

وتابع أنه تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص رهن توسع التحقيق في القضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.