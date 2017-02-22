عصابة سرقت 400 رأس من الأغنام بحفر الباطن في قبضة الشرطة

المواطن – نوف العايد – حفر الباطن

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة حفر الباطن القبض على عدد من الأشخاص امتهنوا سرقة الأغنام وذلك بعد ورود بلاغات من رعاة الأغنام تفيد بسرقة أغنامهم، حيث قدرت المسروقات بـ400 رأس من الأغنام.

وكشف الناطق الإعلامي للشرطة بالمنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ”المواطن” أن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من ضبط مقيمين من القبائل النازحة ووافد إفريقي مقيم بطريقة غير نظامية وذلك بعد ورود بلاغات لتعرض مجموعة كبيرة من الماشية للسرقة.

وأفاد بأن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في البلاغات الواردة بهذا الخصوص، وتم بفضل من الله وتوفيقه الكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم، كما عثر بحوزتهم على عدد أربعمائة راس من الضأن والماعز وخمس من الإبل.

وأضاف أنه تم اتخاذ اللازم وإيقاف المتهمين تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام .