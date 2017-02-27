عضو شرف الشباب يجتمع مع سامي الجابر

المواطن ـ محمد سلام

أفادت مصادر قريبة الصلة من البيت الشبابي أن عضو شرف نادي الشباب الأمير خالد بن عبدالعزيز عقد اليوم عدة اجتماعات خلال تواجده في النادي، كان أبرزها مع مدرب الفريق سامي الجابر؛ لمناقشته في أوضاع الشباب خلال الفترة الحالية، وأسباب تراجع النتائج.

وقال الصحفي الرياضي بندر الراشد، المُقرب من إدارة الشباب، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “اجتماع شرفي إداري “شبابي” في منزل أحد أعضاء الشرف للبحث عن المستجدات في الأزمة المالية”.

وأضاف: “عضو شرف الشباب الأمير خالد بن عبدالعزيز عقد عدة اجتماعات اليوم خلال تواجده في نادي الشباب وأبرز هذه الأجتماعات مع المدرب سامي الجابر”.

جدير بالذكر أن الجابر تولى قيادة الشباب في الصيف الماضي، لكنه لا يقدم نتائج جيدة في بطولة الدوري، وخرج الفريق من دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد، كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.