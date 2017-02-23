عضو شرف النصر يوجه رسالة لجماهير العالمي

المواطن ـ محمد سلام

أبدى عضو شرف نادي النصر، أيمن عبدالله القاضي، سعادته البالغة بنجاح الفريق في التغلب على مضيفه النهضة بهدفين نظيفين ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما استمرت المباراة حتى الأشواط الإضافية عقب نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي.

وطالب القاضي جماهير العالمي بمساندة فريقها بكل قوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن النصر ينافس في كافة البطولات المحلية للموسم الحالي.

وعقب نهاية مباراة النصر والنهضة، قال الشرفي النصراوي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: ” مبروك الفوز للعالميين، المهم النتيجة في مباريات الكؤوس، الآن نركز بالدوري ودعم نجومنا هو المطلوب، فريقنا منافس لكل البطولات ما شاء الله”.