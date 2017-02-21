عضو شرف الهلال: عوض خميس هو الخاسر بسبب !

المواطن ـ محمد سلام

أكد عضو شرف نادي الهلال، لؤي الحميداني، أن اللاعب عوض خميس هو الخاسر بتوقيعه عقد جديد مع نادي النصر، بعد أن وقع قبل أيام عقد انتقاله إلى نادي الهلال، موضحا أن عوض لم يلعب مع الهلال حتى يخسره الفريق، وأن اللاعب هو الخاسر كونه تنتظره عقوبة الإيقاف.

وقال الحميداني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عوض خميس لم يمثل الهلال كي يخسره، بقى في فريقه السابق، وأخذ المبلغ الذي يريده من النصر، وينتظر العقوبه بالإيقاف، من الخاسر؟”.

تجدر الإشارة إلى أن عوض خميس كان قد وقع للهلال بعقد يمتد لخمس سنوات خلال الأيام السابقة، إلا أن رئيس النصر فاجأ الجميع بإعلان التجديد مع اللاعب لمدة 3 سنوات.