عضو شرف نصراوي: العالمي قدم ملحمة كروية أمام الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

أكد عضو شرف نادي النصر ونائب رئيس النادي السابق، عبد الله العمراني، أن العالمي قدم ملحمة كروية رائعة في مباراته أمام النادي الأهلي، ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل التي انتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد، متمنيًا كل السلامة لنجم الفريق أحمد الفريدي الذي خرج مصابًا في الشوط الثاني بسبب تدخّل عنيف من محترف الأهلي سعد الأمير.

وعقب نهاية اللقاء، قال العمراني عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “مبروك لجماهير النصر، نجوم العالمي سطّروا ملحمة كروية استحقوا من خلالها الانتصار، فشكرًا لكم، وألف سلامة للنجم الفريدي”.

واستطاع النصر إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق يحيى الشهري، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أيضًا، ولكن للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سدّدها البديل نايف هزازي وصنعها يحيى الشهري.

وبهذه النتيجة، يرفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.