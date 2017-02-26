عقار جديد يعالج الإيدز بشكل تام

المواطن – وكالات

يبدو أن الجهود المتواصلة التي تقوم بها المراكزُ البحثية ستُثمر قريباً عن دواء جديد يساعد على شفاء مرض الإيدز بشكل كامل.

وأثبت الدواء، الذي طوره باحثون إسبان، فاعليته بعد شفاء خمسة مصابين بفيروس الإيدز تماماً عقب سبعة أشهر من استخدامه بحسب بي بي سي العربية نقلاً عن صحيفة ديلي ميل.

ويتعاطى المصابون بالفيروس، اليوم، عقارات مضادة للفيروسات بعينات مستمرة إلى مدى الحياة.

لذلك يأمل الباحثون أن يكون العلاج الجديد ذا فاعلية دائمة؛ كي لا يضطر المرضى تعاطي الأدوية بطريقة مستمرة.

وتم حقن 13 متطوعاً من المصابين بالفيروس باللقاح الجديد قبل 7 أشهر، وعاد الفيروس للظهور في 8 من المتطوعين، لكنه اختفى تماماً في 5 منهم، وهي حالة لم تحدث مسبقاً.

وقالت الدكتورة بيتريز موتي من مركز أبحاث فيروس الإيدز في برشلونة: “إنها المرة الأولى التي نرى فيها إن هذا (الشفاء الكامل من فيروس الإيدز) أصبح ممكناً”.