عكس ما يشاع.. الإبداع يعتمد على نصفي الدماغ

المواطن - وكالات

قالت دراسة جديدة إن الإبداع والأفكار النيرة لا تتوقف على عمل جانب واحد من الدماغ كما كان يُعتقد، ولكن على مدى تواصل نصفيه مع بعضهما البعض.

ووجد الباحثون أن الذين يتمتعون بميزات إبداعية وبقدرة على الابتكار، يمتلكون اتصالات عصبية أكثر بين جانبي الدماغ الأيسر والأيمن.

وقام ديفيد دونسون، من جامعة دوك، ودانييل دورانتي، من جامعة بادوفا، بتحليل شبكة اتصال المادة البيضاء بين 68 منطقة منفصلة من الدماغ، عند مجموعة من المشاركين الأصحاء.

وتقع المادة البيضاء تحت المادة الرمادية الخارجية في الدماغ، وتتكون من حزم من الأنسجة أو المحاور، التي تربط مليارات من الخلايا العصبية، كما تنقل الإشارات الكهربائية.

ووجد فريق البحث فرقا واضحا عند الذين سجلوا درجات أعلى في الاختبارات، يتمثل في وجود اتصال أكبر وأكثر أهمية بين الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ.