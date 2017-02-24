علماء بريطانيون: حقنة للتخسيس تخفض خطر مرض السكر بمعدل

المواطن - الرياض

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون ، أن أدوية خسارة الوزن يمكن أن تساعد الآلاف من الناس على تجنب مرض السكر بنفس طريقة العقاقير المخفضة للكوليسترول التي تستخدم لدرء أمراض القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطاينة، أوضح العلماء من جماعة أمبريال كوليدج لندن، أن دواء “ليراجلوتايد” المستخدم في فقدان الوزن يخفض خطر المرضى بداء السكر من النوع 2 بما يقرب من 80%.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التي شملت أكثر من 2300 شخص، أن دواء “ليراجلوتايد” يتم حقنه تحت الجلد مرة واحدة في اليوم، وفعال جدا في وقف فرص الإصابة بمرض السكر من النوع 2 في المقام الأول.

وأشار الباحثون إلى أن دواء “ليراجلوتايد” يمنح للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ولديهم أعراض “ما قبل السكر” وأولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم بنسبة ضئيلة.

وأكد الباحثون أن دواء “ليراجلوتايد” يقمع إنتاج هرمونات الشهية وبالتالي يجعل الناس يشعرون بالشبع بسرعة حتى وإن أكلوا كميات أقل.